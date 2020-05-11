خبير أمني يكشف تأثير تداعيات كورونا على مصر والعالم.. فيديو

كشف اللواء رفعت مكي الخبير الأمني، عن تأثير تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على العالم، مؤكدا أن تأثيره سيكون كبيرا وغير متوقع على الدول.





وقال "رفعت"، في تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم" مساء اليوم، الإثنين، إن العالم سيتغير سياسيا وهناك كتل جديدة تتكون بعد فيروس كورونا المستجد، مضيفا أننا وجدنا تصرفات برزت أثناء هذه الجائحة، ومنها أن هناك دولا تخطف مستلزمات طبية ليس من حقها.





وأضاف الخبير الأمني، أن فيروس كورونا أظهر قيمة الزراعة والإنتاج الزراعي في الفترة الأخيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، مؤكدا "ليست لدينا أزمة في هذا الأمر بل نصدر لبعض دول العالم منتجات زراعية".





فيما أوضح الدكتور سمير عنتر، أخصائي الحميات والأمراض المعدية، أن من الصعب التوقع متى ينتهي هذا الفيروس؛ كونه جائحة تضرب العالم بقوة، وفي ظل ظهور حالات جديدة في مناطق عدة بدول العالم.