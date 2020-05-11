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أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الليبي يهاجم الأمم المتحدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:31 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
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عرفة البنداري
أعلن المتحدث الإعلامي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن تركيا نقلت نحو 17 ألأف إرهابي من سوريا إلى الأراضي الليبية.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، تحرك قوات الجيش الليبي ضد أهدي هدف سواء كان عسكريا أو مدينا، يتم استخدامه لأغراض عسكرية.


وأعرب المسماري عن استغرابه لعدم استنكار الأمم المتحدة للانتهاكات التي ترتكبها تركيا في ليبيا، وقال إن بعثة الأمم المتحدة تتحدث بلسان جماعة الاخوان، لافتا إلى أن بيان الأمم المتحدة لم يتطرق إلى "تحويل قاعدة معيتيقة الجوية إلى قاعدة تركية".

واستطرد المتحدث باسم الجيش الليبي:  "بيان المشير خليفة حفتر الأخير بشأن التفويض لم يتطرق إلى إسقاط مجلس النواب فهو جهة شرعية تم انتخابها من الشعب، وأن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات تمثل كل فئات الشعب". مؤكدا أن : "الأجسام التي تحدث المشير حفتر عن إسقاطها هي تلك التي تمثل مشاريع أخرى مثل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة المرفوضة من الشعب الليبي".

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