AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس شخص لتجارة وتصنيع الفودو بمدينة نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:03 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الفودو وكذلك محاولة تصنيعه وترويج منتجاته على عملائه بعزبة الهجانة. 

وكانت نيابة مدينة نصر أول، قررت حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وقررت النيابة ارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها، واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان رجال الأمن بالقاهرة تمكن من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت معلومات وردت لقسم مدينة نصر أول بقيام شخص بترويج المخدرات على الأهالى، على الفور انتقل رجال الأمن وتم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام" – كمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى "وزنت 42 جراما" – 10 أمبول مخدر لعقار "أفيدرين" – 2 زجاجة لمخدر "كيتامين" – 2 زجاجة "أسيتون" يتم استخدامها فى تصنيع وإعداد المخدر" – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) بقصد التصنيع والاتجار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطل لاتجاره في الهيروين بـ 15 مايو

قبل شم النسيم.. مكافحة المخدرات تشن حملات مكبرة لضبط تجار السموم

موسم شم النسيم.. سقوط 5 تجار مخدرات قبل إغراق الأسواق بالسموم

ضبط مصنع لإنتاج مخدر الايس بمضبوطات بـ 17 مليون جنيه فى سوهاج

سقوط مسجل خطر يروج مخدر الفودو على أهالى عزبة الهجانة بمدينة نصر

حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الفودو ومحاولة تصنيعه

ترشيحاتنا

ظهور 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في السويس

وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا .. فيديو

مصر والسعودية تناقشان مستقبل الاستثمارات في ظل أوضاع كورونا

ينذر بكارثة.. بعد طول انتظار.. محور ترعة الزمر يثير سخرية أهالي الجيزة.. المحافظة تنفي صلتها.. وأصابع الاتهام تشير للإسكان

هاكرز يخترق صفحة مرتضى منصور على يوتيوب ويرسل تهديدات.. فيديو

إيطاليا تعلن أول لقاح يقضي على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة