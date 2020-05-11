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رياضة

بيسيرو: الأهلي نادي القرن وكنت آمل في التتويج بالبطولة الإفريقية معه.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:36 م
حسام الحارتي

أكد جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن توليه قيادة القلعة الحمراء كان أمرا حماسيا بالنسبة له، متابعا "الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا".


وأضاف جوزيه بيسيرو في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس2"، أنه كان يعلم تاريخ النادي الأهلي قبل توليه قيادة الفريق من خلال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.


وأوضح جوزيه بيسيرو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر رئيس المجلس السابق طالب بالتتويج بالبطولات الإفريقية قبل التعاقد معه.


وعبر جوزيه بيسيرو عن حزنه الشديد للرحيل عن النادي الأهلي دون التتويج بالبطولة الإفريقية.



وأتم: "عدم وجود جماهير داخل الدوري المصري كان أحد الأسباب في رحيلي عن النادي الأهلي".

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