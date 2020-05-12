AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أجرى اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية مسائية خلال ساعات حظر حركة المواطنيين وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من اعمال التعديلات للمحاور المرورية الجديدة واعمال الرصف وتوسعة الشوارع الرئيسية والفرعية.  
تضمنت الجولة تفقد محور طريق عطية أحمد عطية الذى يربط ما بين شارع شبين الكوم من ميدان مجمع المحاكم وصولا إلى ميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد بنطاق حى ثالث وبطول واحد كيلو مترا والذى تم الانتهاء من رصفه وتوسعته بعرض ٢٤ مترا .

كما تابع صيانة الارصفة والبلدورات وتجهيز أماكن خاصة لانتظار السيارات. كما تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط مجمع مواقف سيارات أجرة الأقاليم ومقر إدارة المرور.  

رافق المحافظ جولته، كلا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والعميد عادل الألفى رئيس حى ثالث والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل والعميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة لتيسير حركة المركبات والقضاء على الاختناقات المرورية.
جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية
جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية
جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في جولة ليلية للمحافظ.. رش وتعقيم ورفع قمامة عن شوارع الإسماعيلية

ترشيحاتنا

طلبكم مرفوض.. الأهلي يعرض على بيراميدز 20 مليون جنيه ولاعبين اثنين لضم إيريك تراوري

فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

محمد وهدان: آصف بن برخيا أتى بعرش بلقيس إلى سيدنا سليمان بـ 4 كلمات

فيروس كورونا يضرب ووهان من جديد.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

37 ألف جنيه سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها