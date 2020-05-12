جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية

أجرى اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية مسائية خلال ساعات حظر حركة المواطنيين وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من اعمال التعديلات للمحاور المرورية الجديدة واعمال الرصف وتوسعة الشوارع الرئيسية والفرعية.

تضمنت الجولة تفقد محور طريق عطية أحمد عطية الذى يربط ما بين شارع شبين الكوم من ميدان مجمع المحاكم وصولا إلى ميدان عمر بن الخطاب بالمرحلة الخامسة بالشيخ زايد بنطاق حى ثالث وبطول واحد كيلو مترا والذى تم الانتهاء من رصفه وتوسعته بعرض ٢٤ مترا .





كما تابع صيانة الارصفة والبلدورات وتجهيز أماكن خاصة لانتظار السيارات. كما تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمحيط مجمع مواقف سيارات أجرة الأقاليم ومقر إدارة المرور.





رافق المحافظ جولته، كلا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والعميد عادل الألفى رئيس حى ثالث والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل والعميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





يأتي هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع والطرق الداخلية بالمدينة لتيسير حركة المركبات والقضاء على الاختناقات المرورية.