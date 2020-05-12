ثقة في الله نجاح .. محمد رمضان يشعل إنستجرام بصورة جديدة

شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





كتب عليها معلقًا: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم ثقة فالله نجاح".





ونالت صورته لإعجابات العديد من متابعيه كما تلقي محمد رمضان الكثير من التعليقات جاء أبرزها كالآتي :





الأسطورة منور





بعيط كل يوم بسبب مسلسلك قنبله تمثيل





الكبير اوى





ويعرض لـ محمد رمضان حاليا مسلسل البرنس، وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع وفي نفس الوقت يعيش صراعا مع أخوته الذين يحاولون التخلص منه بكل الطرق للحصول على الميراث.



