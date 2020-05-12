مستشار المهاجرين بألمانيا: صفحة الهجرة هدفها ربط الجيل الثاني والثالث بوطنهم.. فيديو

قال محمد صلاح، المستشار الاجتماعي للمهاجرين في مقاطعة الأودر اشبرى الألمانية: إن هدف صفحة "الهجرة" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة، الربط بين مصر الوطن وبين المصريين المهاجرين في الخارج من الجيل الثاني والثالث .





وأضاف محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على إكسترا نيوز، أن هناك مصريين مقيمين بالخارج منذ 20 و30 سنة ولديهم عائلات وأطفال وبالطبع لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون الكثير عن الوطن الأم مصر.





وأوضح محمد صلاح، أن من ضمن أهدافنا هو تعريف هذه الأجيال عن مصر وعن المصريين ويجب أن نستخدم نهج جديد لإيصال تلك المعلومات لهم.





واستطرد أن هذه الصفحة تطلق باللغة الانجليزية وموجود علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونريدها أن تكون بجميع اللغات.





ونوه إلى أنه من الضروري كسب انتماء هؤلاء الشباب لانهم في الاصل مصريين ويجب أن نعلمهم الكثير عن آثار بلدهم.