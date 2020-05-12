تفاصيل حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر في أهل مصر.. اليوم

يقدم الإعلامي سمير عمر حلقة جديدة من برنامج "أهل مصر" على قناة "سكاى نيوز" فى تمام الثامنة اليوم الثلاثاء.



ويلتقي الإعلامي سمير عمر اللواء نبيل أبو النجا والإعلامي حمدي الكنيسي للحديث عن يوميات حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر وكيف لعب الإعلام دورًا مهمًا في المعركة.



وفي الحلقة أيضا لقاء مع اللواء نصر سالم الذي عاش شهورا خلف خطوط العدو في حرب أكتوبر وتفاصيل اليوم التاسع من الحرب وملحمة معركة المزرعة الصينية ودور المشير طنطاوي في الحرب.



وفي الحلقة أيضا لقاء خاص مع الشاعر هشام الجخ للحديث معه في دفتر أحوال الشعر وسنوات التكوين.



يذكر أن برنامج "أهل مصر" يتناول مختلف أوجه الحياة في مصر، كما يمزج بين فكرة التحقيقات التليفزيونية والبرامج الحوارية التي تلقى تفاعلًا ملحوظًا من المشاهدين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.