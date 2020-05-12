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حركة النقل فى مصر.. 374315 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.. ووصول 20 سفينة..وتصدير 165 ألف طن

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:48 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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حمادة خطاب
- وزارة النقل :
-عدد الركاب السكة الحديد 374315 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد
-عدد سفن الوصول بلغ 20 سفينة
-عدد سفن السفر 34 سفينة
-تصدير 165 ألف طن بضائع عامة

أعلنت وزارة النقل مساء أمس الاثنين، عدد ركاب قطارات السكة الحديد والمترو وبيان بحركة الموانئ أمس الأحد.

وبلغ  عدد الركاب السكة الحديد 374315 راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن عدد رحلات السكة الحديد أمس، على جميع الخطوط بلغ 716 رحلات، حيث واصلت السكة الحديد أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المتروالثلاثة وصلت أول الأمس الأحد إلى 1.1 مليون راكب من خلال 1128 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 653 ألف راكب والخط الثانى 409 ألف راكب والخط الثالث نقل 62 ألف راكب.

من جانب آخر أعلنت الوزارة، بيان بحركة تشغيل الموانئ المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت النقل، إنه عدد سفن الوصول بلغ 20 سفينة، كما بلغ عدد سفن السفر 34 سفينة، بنما بلغ إجمالي السفن.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 165 ألف طن بضائع عامة بينها 80 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 224 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة .
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