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توك شو

اقتصادية النواب: أموال «النقد الدولي» ستوجه للقطاعات الأكثر تضررا من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا تعرضت لهزة اقتصادية.

وأضاف النائب أحمد سمير خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك ثلاث قطاعات تأثروا في مصر بسبب فيروس كورونا وهم قطاع السياحة وتحويل الاموال من الخارج وتبطئ حركة التجارة العالمية.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, أن مصر حصلت علي 2,7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح النائب أحمد سمير, أنه سيتم صرف هذا القرض علي القطاعات الاكثر تضررا من فيروس كورونا مثل السياحة.

وأشار إلي أن, من الواضح أن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا لم تنته في القريب بسبب عدم توصل العلماء لمصل يقضى على كورونا.

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