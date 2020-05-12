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مرأة

12 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ عليك الاطلاع على نصيحة الأبراج لك وماذا يقول علم الأرقام على تاريخ ميلادك .

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد 12 مايو ، من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 12 مايو فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة طموحة ومتحمسة.. تتميز بالكرم ولديك حس جمالي، كما أنك تميل للعناد ولديك استعداد دائم للحركة والاجتهاد.

نصيحة: 

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشويش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. 

وإذا استطعت أن توسع دائرة معارفك؛ فقد تظهر لك فرص جيدة.
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