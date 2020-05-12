فجرا.. انتحار شاب شنقا داخل منزله في السويس

أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بمنطقة الهاويس في محافظة السويس، فجرا، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.





وتلقى اللواء رجب عبد العال ، مدير الأمن، اخطارا من اللواء عامر محمود عامر ، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من اهالى المنتحر بدائرة قسم الاربعين بالعثور على نجلهم الذي يبلغ من العمر 39 عاما جثه هامدة بسبب انتحاره شنقا داخل غرفته فى منزلهم بمنطقة الهاويس نتيجة اضطرابات نفسية كان يعانى منها خلال الايام الماضيه .





وعلى الفور انتقل ضباط البحث الجنائى بقسم الاربعين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام المجنى عليه بالانتحار شنقا داخل منزله.





وبسؤال أسرته أكدوا أنه يعانى من اضطرابات نفسية، وحال دخولهم إلى المنزل وجدوه معلقا بالحبل فى سقف الغرفة.



