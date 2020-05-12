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توك شو

أخبار التوك شو.. وفاة مسئول في نادي الزمالك بفيروس كورونا.. رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا: أتمنى حظرا شاملا آخر أسبوع برمضان.. واتهام بفبركة حلقات رامز جلال

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:18 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس، الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر إغلاق نادي الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سرقة قناته على يوتيوب من قبل هاكرز موجود بدولة كندا؛ موضحا أنه تلقى رسائل تهديدات من الهكر وتم إبلاغ الجهات المعنية. 

قالت الفنانة نادية الجندى، إنها شاركت الفنان عادل إمام في وقت كانت المنافسة بيننا كبيرة في موسم العيد في فيلم "خمسة باب"، وحقق نجاحًا باهرًا ، لافتة إلى أن سر غيابها عن الساحة الفنية هي انتقاء الأدوار وحسها الفني العالي، معلقة "ولازم أرجع بحاجة حلوة للجمهور اللي بيثق فيا".

وقعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية مقلب اليوم من برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الاثنين.

قال طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التى اندلعت فيها النيران، إن محافظ الشرقية كرمه أمس الاثنين، ومنحه شهادة تكريم ووعده بالحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على موقف الدولة معه أدخل الفرحة على أسرته وكافة جيرانه.

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـ كورونا، أن أعداد الإصابات اليوم انخفضت لأكثر من ١٠٠ حالة عن التي سجلت أول أمس. 

أكد محمد الغمري نقيب محامين الدقهلية أن الواقعة التي حدثت بين أحد الضباط والمحامي هي أن المحامي قد عاد من عمله متأخرا عن موعد الحظر مضطرا ولكنه فوجئ عند توقفه بأن الضابط وضع يده على السلاح الخاص به مما أدى إلى خوفه.
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