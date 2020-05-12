الأسماء الكاملة.. ترقيات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

وتنوعت قرارات الترقية بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس، بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، عدة قرارات باختيار عدد من قيادات الجامعة بالكليات والإدارات المختلفة.





وشملت القرارات، تكليف هدى فوزي مديرا عاما للمدن الجامعية بنات، وتكليف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مديرًا عامًا لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط.