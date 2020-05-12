الأسماء الكاملة.. ترقيات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر
، عدة قرارات بترقيات عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وتنوعت قرارات الترقية بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس، بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
، عدة قرارات باختيار عدد من قيادات الجامعة بالكليات والإدارات المختلفة.
وشملت القرارات، تكليف هدى فوزي مديرا عاما للمدن الجامعية بنات، وتكليف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مديرًا عامًا لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر بأسيوط.
كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور حسن حسني مديرًا عامًا للشئون الإدارية، وتكليف عادل بكر مديرا عاما لرعاية الشباب.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة تكليف الدكتورة جيهان ثروت مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بطنطا، كما قرر تكليف أسامة أمين مديرا عاما للمكتبات.
وأصدر رئيس الجامعة قرارا بتكليف اللواء أيمن الدردير مديرا عاما للأمن الجامعي، وتكليف الدكتور أيمن السعيد مديرا عاما للشئون الطبية.
كما قرر المحرصاوي، تكليف رضا عطية الله مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، وتكليف سعيد محمد علي عبدالرحيم مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة.
وقرر رئيس الجامعة، تكليف عادل حنفي أمينا مساعدا للوجه البحري، وتكليف يسري رشدي أمينا لكلية التجارة بنين، وتكليف خالد عبدالغني أمينا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.