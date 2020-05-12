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فن

ماذا تفعل لو وجدت شنطة مليئة بالأموال منسية في كريزي تاكسي؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:05 ص
برنامج كريزي تاكسي
برنامج كريزي تاكسي
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محمد نحلة - سعيد فراج
خلال الحلقة 18 من الجزء الثاني من برنامج كريزي تاكسي، المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية أحد الشيوخ المتدينين، الذين دائمًا ما ينصحوا الآخرين بعمل الخير والبعد عن الشر والتقرب من الله، وفجأة يركب معهم أحد الأشخاص لديه مشكلة مع زوجته فيقرر ترك التاكسي سريعًا وينسى حقيبة داخل التاكسي. 


وعندما يخبر الراكب الآخر إبراهيم بوجود حقيبة فيفتحها ليجدها مليئة بالأموال فيقرر الشيخ الاستحواذ على الشنطة بما فيها مما يثير غصب الراكب الآخر وتختلف الآراء ما بين بعض الأشخاص الذين يصممون إرجاع الشنطة لصاحبها وما بين من يريد تقسيم الأموال معه، حتى يشتد الخلاف بينهم ليتدخل طاقم العمل ويعلن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.
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