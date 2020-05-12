مدير مستشفي إسنا للعزل: أخرجنا أكبر عدد من المتعافين من كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا للعزل: إن عدد الحالات النهائية داخل مستشفي العزل بإسنا وصل حتي الآن إلي 316.

وأضاف الدكتور حسام فتحي خلال مداخلة سكايب في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن المستشفي العزل بالأقصر بدأ منذ 14 مارس الماضي ويتلقى حالات مصابي كورونا.

وتابع مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا العزل, أن مستشفي إسنا للعزل أكبر مستشفي علي مستوي الجمهورية يـخرج حالات متعافية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام فتحي أن منذ بداية عمل المستشفي كمستشفي للعزل الخاصة بفيروس كورونا هناك 48 حالة وفاة بسبب كورونا حتي اليوم.

وأشار إلى أن, المستشفى يستقبل الحالات التي يتم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا بعد عمل التحاليل اللازمة للمصاب.