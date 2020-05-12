إجراءات احترازية جديدة من البنوك للتعامل مع المواطنين.. فيديو

قال محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية: إن جميع البنوك قامت بأخذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية منذ انتشار فيروس كورونا .





وأضاف محمد الاتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن اتحاد بنوك مصر قام بإرسال توصيات الي جميع البنوك لتنفيذ الإجراءات التي يجب ان تتبع للوقاية من فيروس كورونا .





هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي لحماية المواطنين والموظفين ولمنع انتشار فيروس كورونا . وأوضح محمد الاتربي ، أن اتحاد البنوك يوجد به 9 أعضاء يمثلون الـ38 بنكا المتواجدين في مصر، لافتا إلى أن





ونوه إلى أن قرارا صدر، وسيتم تنفيذه منذ يوم الأحد المقبل، وهو أن يقوم جميع المواطنين المتعاملين مع البنك بارتداء الكمامات قبل الدخول الى اي بنك والا لن يستطيعوا الدخول .