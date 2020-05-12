إجراءات احترازية جديدة من البنوك للتعامل مع المواطنين.. فيديو

قال محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية: إن جميع البنوك قامت بأخذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية منذ انتشار فيروس كورونا .
وأضاف محمد الاتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن اتحاد بنوك مصر قام بإرسال توصيات الي جميع البنوك لتنفيذ الإجراءات التي يجب ان تتبع للوقاية من فيروس كورونا .
وأوضح محمد الاتربي ، أن اتحاد البنوك يوجد به 9 أعضاء يمثلون الـ38 بنكا المتواجدين في مصر، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي لحماية المواطنين والموظفين ولمنع انتشار فيروس كورونا .
ونوه إلى أن قرارا صدر، وسيتم تنفيذه منذ يوم الأحد المقبل، وهو أن يقوم جميع المواطنين المتعاملين مع البنك بارتداء الكمامات قبل الدخول الى اي بنك والا لن يستطيعوا الدخول .