عرض جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا

كشف أحد العلماء أن الألم الحاد بالعضلة الخلفية للرجل ، يعد أحد الأعراض لمقاومة فيروس كورونا بجسد المصاب.





ووفقا لصحيفة ديلي اكسبريس ، أوضح البروفيسور بول جارنر ، من كلية ليفربول للطب الاستوائي ، الأعراض التي استشعرها بعد إصابته بالفيروس التاجي.





وكشف البروفيسور أنه أصيب بألم حاد في ربلة الساق و ربط ذلك بأعراض فيروس كورونا.





وأفاد الخبير الطبي أن هذا الالم كان مجرد أحد الأعراض غير العادية التي ذكرها ، بما في ذلك التهاب المفاصل ، وشعور غير عادي بجلده.





وأشار البروفيسور إلى أن العالم يكتشف بشكل مستمر اعرض جديدة وغريبة لفيروس كورونا.