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منوعات

عرض جديد يكشف الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشف أحد العلماء أن الألم الحاد  بالعضلة الخلفية للرجل ، يعد أحد الأعراض لمقاومة  فيروس كورونا بجسد المصاب.


ووفقا لصحيفة ديلي اكسبريس ،  أوضح البروفيسور بول جارنر ، من كلية ليفربول للطب الاستوائي ، الأعراض التي استشعرها  بعد إصابته بالفيروس التاجي.


 وكشف البروفيسور أنه أصيب بألم حاد في ربلة الساق و ربط ذلك بأعراض   فيروس كورونا.


 وأفاد الخبير الطبي أن هذا الالم كان مجرد أحد الأعراض غير العادية التي ذكرها  ، بما في ذلك التهاب المفاصل ، وشعور غير عادي  بجلده.


وأشار البروفيسور إلى أن العالم يكتشف بشكل مستمر اعرض جديدة وغريبة لفيروس كورونا.


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