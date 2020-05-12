كلاب ضالة تشوه وجه طفل في السويس.. واستدعاء 3 أطباء لإجراء جراحة وعملية تجميل

تعرض طفل يبلغ 4 أعوام بمحافظة السويس لعدد من الإصابات الخطيرة، اليوم؛ بسبب تعرضه لهجوم أحد الكلاب الضالة عليه أمام منزله .





ونقل أهالى الطفل ، الذي يدعى "عمر م . م" الى مستشفى التامين الصحى؛ من اجل اجراء عملية جراحية له بسبب تعرضه لإصابات متعددة .





واستدعت إدارة مستشفى التأمين الصحى بقيادة الدكتور محمود عبد النبي، 3 أطباء، هم "احمد عيد و احمد علاء و محمود منصور؛ من اجل اجراء عملية جراحية وتجميل لانقاذ الطفل من تشويه وجهه، والأضرار الجانبية لعقر الكلاب له .



