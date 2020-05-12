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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. وكارمن سليمان تحلق لزوجها.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:44 ص
ابوهشيمة
ابوهشيمة
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


تفاجأ عدد كبير من الجماهير من وجود عمر أحمد أبو هشيمة ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي بعد حالة الجدل التي آثارها والدها من زواجه بـ ياسمين صبري.


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # النهاية بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر



شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمجموعة من الصور لها مع أروى جوده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
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