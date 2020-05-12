مستشفى عزل ملوي يستقبل 15 مصابا جديدا بكورونا

جميع الحالات التي دخلت المستشفى اليوم من أبناء محافظة المنيا بمختلف مراكزها. استقبلت مستشفي عزل ملوي جنوب المنيا 14 مصابا جديدا بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت جميع نتائج تحاليلهم إيجابية، وأن





كما شهد اليوم خروج حالة واحدة لمتعافي من فيروس كورونا من المنيا وأن حالة وكيل النيابة المصاب بفيروس كورونا من أبناء مركز مغاغة وزوجته ذهبا إلى مستشفى عزل خارج نطاق المنيا





توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية لأسر شارع سيدي حبيب في المنيا

وفي سياق متصل بدأت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا لمده ٔأسبوعين.





يأتي ذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائٔية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة.



