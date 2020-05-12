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محافظات

مستشفى عزل ملوي يستقبل 15 مصابا جديدا بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
استقبلت مستشفي عزل ملوي جنوب المنيا 14 مصابا جديدا بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت جميع نتائج تحاليلهم إيجابية، وأن جميع الحالات التي دخلت المستشفى اليوم من أبناء محافظة المنيا بمختلف مراكزها.

كما شهد اليوم خروج حالة واحدة لمتعافي من فيروس كورونا من المنيا وأن حالة وكيل النيابة المصاب بفيروس كورونا من أبناء مركز مغاغة وزوجته ذهبا إلى مستشفى عزل خارج نطاق المنيا 

توزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية لأسر شارع سيدي حبيب في المنيا

 وفي سياق متصل بدأت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزلا بشارع سيدي حبيب بمدينة المنيا لمده ٔأسبوعين.

يأتي ذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائٔية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف بعض الحالات المصابة.

وتم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين وذلك حفاظا على سلامة وامن المواطنين.
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