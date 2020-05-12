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أخبار العالم

تُظهر النتيجة خلال 15 دقيقة.. الجزائر تبدأ إنتاج كواشف لفحص فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عرفة البنداري
بدأت الجزائر في انتاج أجهزة كشف سريع عن فيروس كورونا. وقالت الإذاعة الجزائرية إن نتائج الكشف تظهر في خلال 15 دقيقة.

ونقلت التليفزيون الرسمي في الجزائر عن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد،  قوله إن شركة "فيتال كار"  تطور أجهزة الفحص هذه بالتعاون مع شركتين من الأردن وكندا".

وأوضح الوزير المنتدب أن القدرة الإنتاجية للشركة تبلغ 200 ألف اختبار أسبوعيا، مؤكدا أن الاختبار الجديد يمكنه الكشف عن حاملي الفيروس الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وكان الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5891 حالة إصابة، و507 حالات وفاة.

وأشار في مؤتمر صحفي أنه تم تسجيل 168 حالة إصابة جديدة، و5 وفيات بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت حالات للشفاء 2841.
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