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أخبار البلد

رئيس مستثمري البحر الأحمر لـ صدى البلد: قريبون من النجاح حال التزام المواطن

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:42 ص
كامل ابوعلى رئيس
كامل ابوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر
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محمد الاسكندرانى
قال كامل ابوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إنه انشغل خلال الفترة الراهنة فى التفكير حول آليات عودة السياحة الخارجية في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة السياحة والاثار .

وأكد كامل، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أننا لن ننجح فى العودة، حال عدم التزام المصريين بحظر التجول، والتباعد الاجتماعي، قائلا: "نحن قريبون من النجاح، ونستطيع ان نقضى على كورونا فى مصر".

وأشار رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إلى ضرورة التزام المواطنين بالقانون، واحترامه حتى لا نصل إلى السيناريوهات الأكثر قسوة ، والتى تحمل الدولة كثيرا.

وأضاف أن الدول الغنية لم تستطع الصمود أمام تداعيات كورونا، فعلينا أن نعمل سويا فى الالتزام بإجراءات الحكومة ، للحفاظ على تماسكنا.

وطالب ابوعلى بتشديد العقوبة لمن يتجاوزون ، حرصا على صحة المواطنين ، مؤكدا أن الالتزام هو الوطنية ومن أساس الدين الذي منع ضرر البشر.
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