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رياضة

تافاريس آخرهم.. ارتفاع عدد لاعبي الدوري البرتغالي المصابين بكورونا إلى 8

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:30 ص
ديفيد تافاريس
ديفيد تافاريس
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محمد رشاد
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ديفيد تافاريس بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وارتفع بذلك عدد اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الدوري البرتغالي الممتاز إلى 8 لاعبين.

ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري البرتغالي بدون جمهور نهاية الشهر الجاري بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي عن إمكانية استئناف النشاط الكروي، لكن الأمر يتوقف على موافقة الجهات المعنية بالصحة العامة.

وأشار بنفيكا في البيان الصادر عبر موقعه الرسمي، إلى أن تافاريس، الذي لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول، ظهرت عليه أعراض العدوى، ويتواجد حاليا في العزل الطبي.

وجاء الإعلان عن إصابة تافاريس بعد 48 ساعة من إعلان فيتوريا جيماريش عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بالعدوى بجانب إصابة لاعب واحد في موريرينسي بكورونا.

وفي وقت سابق، أعلن نادي فاماليكاو عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا.
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