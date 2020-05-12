ألمانيا تسجل 930 إصابة بكورونا و116 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، إلى جانب 116 حالة وفاة في البلاد.





وكشف معهد الأمراض والسيطرة في ألمانيا، عن ارتفاع معدل العدوى في البلاد، خلال الفترة الماضية عقب فتح الاقتصاد، حيث وصل إلى 1.13، وهو ما يثير المزيد من التخوفات بشأن عودة الإصابات بأعداد كبيرة في البلاد.





وذكر المعهد وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن معدل انتشار الفيروس كان اقل من 1 قبل السبت الماضي.





ويشير هذا الرقم إلى متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد بالمتوسط.





وأعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عن إعادة فتح تدريجي لجميع المحلات والمدارس ، وكذلك استئناف دوري كرة القدم في الدوري الألماني ، على الرغم من عدم وجود متفرجين.