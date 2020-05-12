AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 930 إصابة بكورونا و116 وفاة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 116 حالة وفاة في البلاد. 

وكشف معهد الأمراض والسيطرة في ألمانيا، عن ارتفاع معدل العدوى في البلاد، خلال الفترة الماضية عقب فتح الاقتصاد، حيث وصل إلى 1.13، وهو ما يثير المزيد من التخوفات بشأن عودة الإصابات بأعداد كبيرة في البلاد. 

وذكر المعهد وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن معدل انتشار الفيروس كان اقل من 1 قبل السبت الماضي. 

ويشير هذا الرقم إلى متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد بالمتوسط. 

وأعلنت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عن إعادة فتح تدريجي لجميع المحلات والمدارس ، وكذلك استئناف دوري كرة القدم في الدوري الألماني ، على الرغم من عدم وجود متفرجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل: 70% من الألمان معرضون للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد

خلال 24 ساعة.. 800 حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

ميركل: كورونا أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية

عاجل .. وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بسبب كورونا

ميركل تزف بشري سارة بشأن إصابات كورونا فى ألمانيا

ميركل: ألمانيا ستعرف عواقب تخفيف الإغلاق بعد 14 يوما من الآن

ترشيحاتنا

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

علماء يكشفون طريقة جديدة لانتقال فيروس كورونا..تعرف عليها

دعاء ليلة القدر مكتوب 2020

أخبار البرلمان.. مقترح بفرض حظر تجول شامل.. و 10% من أرباح قطاع الأعمال للعمال

مرتضى منصور يقرر فصل المدير الإداري في نادي الزمالك لهذا السبب.. فيديو

فرض حظر كامل قبل العيد.. مقترح برلماني أمام الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها