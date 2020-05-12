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أخبار العالم

البرازيل تسجل 5632 إصابة جديدة بكورونا و396 وفاة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 396 وفاة. 

وقام مسؤول حكومي بدولة البرازيل- التي تعتبر أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية- بالتحذير من انهيار اقتصادي وشيك في غضون 30 يومًا بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد باولو جيوديس، إن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها المدن البرازيلية لمواجهة الجائحة ستتسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية وحالة من إضراب العقد الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

والبرازيل واحدة من أكثر الدول في أمريكا الجنوبية من حيث معدلات انتشار الوباء والوفيات في وقت يقترب به حاجز الإصابات من 50 ألف حالة مع تسجيل 10 آلاف حالة وفاة.

ويعارض الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو إجراءات الإغلاق على نطاق واسع وقال في أكثر من مناسبة إن نتائجها ستكون كارثية على اقتصاد البلاد.
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