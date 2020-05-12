لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق12- 5- 2020.





و أعلنت هيئة السكك الحديد مؤخرًا عن تقديم خدمات جديدة للمواطنين والعمل على راحة الأهالي، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير النقل.





وتمتلك مصر 705 محطات سكة الحديد، من بينهما 59 مركزية و60 متوسطة و564 صغيرة.





مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء