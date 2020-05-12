لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق12- 5- 2020.
وأعلنت هيئة السكك الحديد مؤخرًا عن تقديم خدمات جديدة للمواطنين والعمل على راحة الأهالي، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير النقل.
وتمتلك مصر 705 محطات سكة الحديد، من بينهما 59 مركزية و60 متوسطة و564 صغيرة.
مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء
مواعيد قطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-5-2020
قطار رقم 1205 مختلط:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.
قطار رقم 903 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.
قطار رقم 7 مميز:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.
قطار رقم 905 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.
قطار رقم 901 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.
مواعيد قطارات القاهرة اليوم الثلاثاء 12-5-2020
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.
3002 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.
3004 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.
2006 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.
988 أكسبريس مكيف: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.
88 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 10:55