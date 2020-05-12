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أخبار البلد

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:25 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق12- 5- 2020.

وأعلنت هيئة السكك الحديد مؤخرًا عن تقديم خدمات جديدة للمواطنين والعمل على راحة الأهالي، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير النقل.

 وتمتلك مصر 705 محطات سكة الحديد، من بينهما 59 مركزية و60 متوسطة و564 صغيرة.

مواقيت القطارات اليوم الثلاثاء


مواعيد قطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء 12-5-2020

قطار رقم 1205 مختلط:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 مميز:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف:. يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الثلاثاء 12-5-2020


يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

3002 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

3004 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

2006 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م وتصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

988 أكسبريس مكيف: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

88 خدمة خاصة: يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م وتصل المحطة في أسوان الساعة 10:55
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