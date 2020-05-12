الصحف الإماراتية: مصر تواجه كورونا بحكمة وثقة.. تنديد دولي بانتهاكات تركيا.. إصابات جديدة في الأردن.. واستمرار تجارب لقاحات كوفيد 19

*مصر تواجه كورونا بحكمة وهدوء وثقة

*تنديد دولي بجرائم تركيا في المتوسط وليبيا

*طلاب أوروبا يعودوا إلى المدارس





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أعلن سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو المقبل دعمًا لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.





ومن مصر، يؤكد مراقبون أنها تواجه جائحة «كورونا» بحكمة وهدوء وثقة، الأمر الذي جعلها في مصاف الدول التي تشهد حالات إصابة ووفاة قليلة، إذا أخذنا بالاعتبار عدد السكان والوضع الوبائي عالميًا.





وسجلت مصر انخفاضًا في معدلات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا»، أمس، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 346 إصابة جديدة بالفيروس، و8 وفيات.





فيما ندد اجتماع دولي شارك فيه وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا إلى جانب دولة الإمارات، بتصاعد الانتهاكات التركية في البحر المتوسط، وتحركاتها غير القانونية، تجاه قبرص واليونان وليبيا.





ومن الجزائر، قالت الحكومة الجزائرية إن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعيا.





ومن الأردن، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.





وفي المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين أن المغرب سجل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6281 حالة مؤكدة.





كما أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك العديد من الأبحاث التي يتم إجرائها على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن بعض تلك اللقاحات وصل إلى المرحلة الثالثة، بينما البعض الأخر ما زال في المرحلة الثانية حتى الآن سواء في التجارب السريرية أو في تجارب على إنتاج اللقاح.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، في دول أوروبية عدة، سلك التلاميذ والأساتذة مجددًا طريق المدرسة، أمس الاثنين، بعد عزل دام أسابيع بسبب الأزمة الصحية العالمية، باستثناء الإيطاليين والإسبان الذين لن يعودوا إلى المدارس قبل سبتمبر.





وإذا كان عدد من التلاميذ الأوروبيين عادوا إلى الصفوف في الدنمارك والنرويج، فقد استأنف التلاميذ الهولنديون واليونانيون والسويسريون والكرواتيون والصربيون، الدروس، بالتناوب، بحسب الفئات العمرية.





كما أعلنت الهند استئنافًا محدودًا لخدمات شبكتها العملاقة للسكك الحديدية اعتبارًا من الثلاثاء بعد نحو سبعة أسابيع من التوقف في إطار إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد على الرغم من تسجيلها أكبر زيادة في عدد حالات الإصابة بالمرض في يوم واحد.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء، بعد يومين متتاليين من تزايد الإصابات التي غذّت المخاوف من موجة تفش ثانية.