أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.
أجرى مرتضى منصور
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى
تحدث فيها عن موضوعات هامة أبرزها داخل القلعة البيضاء وكشف فيها عن رأيه فى مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة .
كشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي
، كواليس قبوله تدريب الفريق الأحمر في الولاية الثالثة له موسم (2010-11)، مؤكدا أنه كان يثق في اقتناص لقب الدوري المصري من الزمالك.
تحدث الإعلامي عماد الدين أديب عن سر تشجيع شقيقه الأصغر، الإعلامي عمرو أديب، لنادي الزمالك .
كشف أحمد جمعة
مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، عن مفاوضات الأهلي والزمالك من أجل التعاقد معه، وتفاصيل تعرضه للإصابة أثناء عمله على "توك توك" خلال مراحل الناشئين.
أكد زكي عبد الفتاح
، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر الأسبق، كان يتحدث بطبيعته خلال تصريحاته الأخيرة عن غزل المحلة.