أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.











أجرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى تحدث فيها عن موضوعات هامة أبرزها داخل القلعة البيضاء وكشف فيها عن رأيه فى مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة .



