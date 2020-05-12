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سيارات

أنهت عصر الخيول.. تعرف على أول سيارة فى الولايات المتحدة وقصتها.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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كريم عاطف

منذ أكثر من 100 عام كان يعيش الأمريكون وسط الحقول والمزارع مستخدمين الخيول بوصفها وسيلة المواصلات الأولى لهم والتى يعرفونها، ولكن تطورا مهما فى أوائل القرن ال19 كان نقطة تحول لهم بالرغم من بساطتها مقارنة باليوم.


نقطة التحول هذه كانت ظهور أول سيارة فورد من طراز هنري فورد الذي نجح بشكل كبير، وكانت تدعى فورد T  ، وكان حدثًا تقنيا وتجاريا وقتها، حيث حولت هذه السيارة المشهد العام للطرق العامة.


- فورد T تغير ملامح الولايات المتحدة

بعد ظهور السيارة الرائدة من فورد فى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد المزارع معزولة عن بعضها البعض، وتسارع المقاولون في رصف الشوارع وبدأ بناء شبكة طرق، ووضع أضواء الشوارع وإشارات الطرق ومجموعة جديدة كاملة من الأعمال تظهر دائمًا على جوانب الطريق، بما في ذلك محطات الوقود الموجودة في كل مكان.


ثورة فى صناعة السيارات

أحدثت فورد ثورة في صناعة السيارات بشكل عام بإنتاج خط التجميع، مما ساعد على تسريع التصنيع وجعل سعرها ينخفض ، لتصل نسخة السيارة السياحية من طراز T من 850 دولارًا في عام 1908 إلى أقل من 300 دولار في عام 1925.


وبهذا أصبحت جميع الطبقات داخل الولايات المتحدة قادرة على امتلاك اولا سيارات فورد، والاستغناء عن العربات التي تجرها الخيول وتوفير عربة حرة لا تحتاج لخيل  ومع ارتفاع مبيعات فورد تي، أنتجت فورد أيضًا طراز Ts .


- تفاصيل مكونات فورد T

هنري فورد مؤسس الشركة كان يسمى المهندس ذو بصيرة، لقد صمم الموديل T ليكون العمود الفقري للسيارة، وبنائه من الفولاذ الفاناديوم الخفيف والميسور التكلفة والذي يوفر المتانة الوعرة وتعليقًا مرنًا يصمد في الطرق المليئة بالحفر، أعطى المحرك 20 حصانا، مما دفع السيارة إلى سرعات أعلى من 40 إلى 45 ميلا في الساعة.


و كان الحفاظ على طراز T سهل في إصلاحه وصيانته حيث أن أي مزارع يستطيع صيانتها ميكانيكيًا بسهولة ، فقد جعل رأس أسطوانة المحرك قابل للإزالة. وهذه ميزة غير عادية في ذلك الوقت ، والتي تسهل عند الضرورة بشكل متكرر تنظيف تراكم الكربون في غرف الاحتراق وجيوب الصمامات ، مما يجعلها أبسط بكثير من المحركات الأخرى الثابتة للمنافسين ، وأيضًا تم وضع خزان الوقود سعة 10 جالون تحت المقعد الأمامي وتم تغذية الوقود بالجاذبية للمحرك .


- سر اختيار اللون الأسود

قرر هنري فورد تقديم موديل Ts فقط باللون الأسود، مع التركيز على جودة اللون، حيث أدرك أن الألوان المستخدمة في السنوات الأولى لطراز T وهي (الأحمر والأخضر والرمادي والأزرق) تتطلب معاطف متعددة مع مرور الوقت. وتمتلئ مناطق التخزين الواسعة بالطلاء ، مما يكلف الشركة الوقت والمال. وأصبح اللون الأسود اللون القياسي (والوحيد) المعروض من عام 1914 إلى عام 1926. ولم يجد أي اعتراض من العملاء في ذلك ، وقفز الإنتاج بنسبة تقرب من الثلثين مقارنة بالعام 1915.


- أزمة نهاية الطراز

بحلول عام 1914 ، نجح طراز T في جعل هنري فورد ثريًا ، لكنه واجه مشكلة، كان ينبغي لخط التجميع المتحرك الذي ابتكره أن يجعل بيع السيارات بأسعار أقل من أي وقت مضى ، لكن المهام المتكررة لخط التجميع أثبتت أنها غير جذابة للعامل وقتها بأجر يبلغ حوالي 2.25 دولارًا لكل 9 ساعات عمل يومي، مما جعل هناك قتل فى الإنتاجية ، في بعض الأحيان يبتعد العمال عن محطاتهم ، مما يؤدي إلى توقف الخط بالكامل.

أنهت عصر الخيول.. تعرف على أول سيارة فى الولايات المتحدة وقصتها.. صور
أنهت عصر الخيول.. تعرف على أول سيارة فى الولايات المتحدة وقصتها.. صور
أنهت عصر الخيول.. تعرف على أول سيارة فى الولايات المتحدة وقصتها.. صور
أنهت عصر الخيول.. تعرف على أول سيارة فى الولايات المتحدة وقصتها.. صور
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