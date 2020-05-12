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رياضة

الزمالك ينهي أزمة مستحقات كاسونجو كابونجو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:02 ص
كاسونجو كابونجو
كاسونجو كابونجو
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ملك موسى
نجح مسؤولو نادي الزمالك في انهاء ازمة مستحقات الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأبيض، والحصول على توقيعه، على ملحق جديد لعقده الحالي، وتسلم اللاعب مستحقاته بشكل فورى من خزينة النادى خلال الساعات القليلة الماضية. 

وأشار مصدر مطلع بنادي الزمالك إلى تواصل أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مع كاسونجو حتى يتم عمل ملحقا لعقده الحالى حتى يحصل على مستحقاته.

وأضاف المصدر أن اللاعب الكونغولى، فوض محاميه، للتواصل مع إدارة الكرة بالزمالك لتقوم إدارة الكرة بالتأكيد له إن عقد اللاعب الحالى يحتاج إلى ملحق خاصة إن أول قسطين به لن يتمكن النادى من دفعهما للاعب لإنه كان فى تلك الفترة معارا إلى الوداد المغربى وهو ما تفهمه اللاعب عبر محاميه.

ونوه المصدر إلى أن أمير مرتضى عقد جلسة مع كاسونجو، ليتم التوقيع على الملحق الجديد الذى يقتضى بحصوله على 50% من عقده حيث سيحصل على القيمة المالية الخاصة بالستة أشهر له فى الزمالك عن الموسم الحالى.

يأتي ذلك بعدما عاد اللاعب مرة أخرى فى شهر يناير الماضى مع جدولة تلك المستحقات على أقساط وحصل بالفعل منهم على مستحقات فورية بجانب تسويات المستحقات التى حولها له الزمالك عندما كان معارا إلى الوداد،حيث لم يحصل على مستحقات من النادى المغربى مما دفع إدارة الكرة بالزمالك لتحويل مستحقات له مع تسويتها معه بعد ذلك وهو ما حدث حيث تم تسويتها من خلال إبرام ملحقا للعقد.
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