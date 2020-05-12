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فن

موجز السوشيال ميديا: رامز جلال نجم يوتيوب.. آسر ياسين يخطف الجمهور بمشهد مع نيللي كريم.. ويوسف الشريف يهنئ ريهام حجاج بمسلسلها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر الفنان رامز جلال فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
وأظهر رامز في الفيديو شكره وامتنانه لجمهوره؛ بعد وصول قناته على "يوتيوب" إلى 4 ملايين مشترك.

وتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأصبح الأكثر تداولا بسبب مشهده فى مسلسله بسبب اعترافه لنيللى كريم بحبه له فى مشهد رومانسى.

سخر الكثير من رواد تويتر من مى عمر بسبب أدائها فى المسلسل، حيث يرون إن أدائها العام الماضى فى مسلسل "ولد الغلابة" كان أقوى.

وظهر فى الصورة رفقة زملاء عمله من مسلسل "لما كنا صغيرين" وهم كل من "ريهام حجاج ومحمود حجازي وهلا السعيد".

وظهرت فى الصورة من إحدى مشاهدها من مسلسلها الرمضانى "لما كنا صغيرين" الذى تشارك به فى المارثوان الرمضانى.
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