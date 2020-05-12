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منوعات

نرصد مراحل تصنيع الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - عدسة : صلاح مهدي
أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المعظم ويهل بعده عيد الفطر المبارك وبالطبع للكثير منا عادات وتقاليد وطقوس خاصة بالاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ولا تكتمل فرحة العيد إلا بالحلويات والكحك والبسكويت وباقي الأصناف مثل البيتي فور والغريبة وهذا ما تربى الجميع عليه منذ الصغر, ف بعد العودة من صلاة العيد يفطر الجميع علي الكحك والبسكويت, ومن ثم يتهافت الاطفال علي اخذ "العيدية".


ولا يعد كحك العيد مجرد حلوى مرتبطة بمناسبة معينة فقط بل هي عادة مصرية أصيلة استمرت لسنوات كثيرة وقد تربت عليها أجيال منذ القدم.

 وتعتبر مراحل تصنيع الكحك فرصة كبري للم شمل جميع افراد العائلة من الكبار والصغار لكي يستقبلوا العيد على طريقتهم الخاصة وذلك لإحياء الاجواء التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم حتى يشعروا ببهجة العيد الحقيقية .

وقد رصدت عدسة صدي البلد مراحل تصنيع الكحك والبسكويت وباقي الاصناف من الحلوي في العديد من الاماكن مثل المصانع لتصنيع الكحك بطرق آلية والافران في الكثير من المناطق.
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