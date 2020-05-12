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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة عفاف راضي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم 12-5 الفنانة عفاف راضى، بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أشهر الفنانات فى الوطن العربى.

ومن أشهر أغنياتها "دوا السلام ـ هوا ياهوا، تساهيل، والنبي ده حرام، يهديك يرضيك، تعالي جنبي، لمين يا قمر، شبيك لبيك، يمكن علي باله، طير يا حمام الدوح ـ وقالوا راح، عشاق الليل، جرحتني عيونه السودا، حاسب وانت ماشي، كله في الموانئ".

وولدت الفنانة القديرة عفاف راضى عام 1954، حيث تبلغ من العمر 66 عاما، ودرست البيانو وحصلت على البكالريوس بتقدير امتياز وهي في سن الثامنة عشر حصلت على درجتى الماجستير والدكتوراة من أكاديمية الفنون.

اكتشفها الموسيقار بليغ حمدي ليقوم بتفجير طاقتها الفنية وغنت معه أشهر أغانيها التي وضعتها على سلم النجومية والشهرة غنت "ردوا السلام، وتساهيل وحدي، قاعدة في البيت.. والنبي تبسم.. عطاشي، وجرحتني عيون السوداء.. عوج الطاقية.. ياوابور الساعة 12 .. وهوا يا هوا.. كله في المواني، والنبي ده حرام.. مسافات.. مسافات". 

وقفت على خشبة المسرح لتتألق في أهم الأعمال الفنية الغنائية منها "الأرملة الطروب .. اه يلغجر . علي فين يادوسة.. دنيا البينولا .. ياسين" كما تألقت أمام الكاميرا في فيلمها الوحيد "مولد يا دنيا" عام 1976 كممثلة ومطربة فوقفت أمام كبار النجوم منهم الفنان محمود ياسين والنجم عبد المنعم مدبولي ولبلبة، كما وقفت أمام ميكروفون الإذاعة في عمل إذاعي ناجح وهو مسلسل "الحب الضائع". 

وفي شهر سبتمبر الماضي، شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة برفقة الفنانة عفاف راضى وابنتها، في آخر ظهور لها.

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