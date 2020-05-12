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فن

حصلت على الدكتوراة وعمرها ١٨ سنة.. 6 معلومات عن عفاف راضي فى عيد ميلادها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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شيري نبيل
تحتفل الفنانة عفاف راضي، اليوم الثلاثاء، 12 مايو، بعيد ميلادها الـ 66، إذ ولدت في مثله من العام 1954، لأسرة فنية اعمامها هم المخرج والفنان السيد راضي والمخرج محمد راضي.

ونرصد فيما يلى 6 معلومات عن المطربة عفاف راضى.

ولدت 12 مايو عام 1954، وعمها المخرج الكبير الراحل سيد راضي.

درست في الكونسر فتوار، وهى في سن 10 سنوات وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز.

في أكاديمية الفنون حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه وكان عمرها 18 عامًا.

شاركت في عدة مسرحيات غنائية منها على فين يا دوسه، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب.

قدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدي، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبي أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدي، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولي ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.

قدمت العديد من الأغاني الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هي أمي، سهر الحبايب، والنبي ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبي ـ لمين يا قمر، يمكن علي باله، طير يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل، جرحتني عيونه السودة قالي تعالي.



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