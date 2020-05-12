رمضان في المظاليم.. زيزو حشمت: تعادلنا مع الترسانة بقيادة أبوتريكة في نهار رمضان

كشف محمد حشمت علي، الشهير بـ "زيزو حشمت"، المدير الفنى السابق لفرق المدينة المنورة، وكيما أسوان، والأقصر، والنصر للتعدين، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.
وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له في شهر رمضان، قال زيزو حشمت إن "المحاشي" بكل أنواعها، خاصة محشي ورق العنب، هى الأكلات المفضلة بالنسبة له على مائدة الإفطار، أما عن السحور فالطبق الأساسي الفول والزبادى والجبن.
وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، قال زيزو حشمت، إنه "أثناء فترة تواجده كلاعب بنادي القناة وأثناء لقاء القناة ونادي الترسانة، طلب الكابتن أنور سلامة إفطار اللاعبين، ولكن الجميع رفض ولعبنا اللقاء بنهار رمضان وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وكان محمد أبوتريكة لاعبا بصفوف نادي الترسانة آنذاك".
وأضاف زيزو حشمت أنه كان يفضل أداء صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.
وأكد أن من أهم طقوسه بشهر رمضان استغلال جميع أوقاته في الذكر والطاعة وقراءة القرآن.
وأوضح أنه يفضل قضاء عيد الفطر المبارك مع الأسرة والأقارب، واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بصيام ٦ أيام من شوال.