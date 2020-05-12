رمضان في المظاليم.. زيزو حشمت: تعادلنا مع الترسانة بقيادة أبوتريكة في نهار رمضان

كشف محمد حشمت علي، الشهير بـ "زيزو حشمت"، المدير الفنى السابق لفرق المدينة المنورة، وكيما أسوان، والأقصر، والنصر للتعدين، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.









وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له في شهر رمضان، قال زيزو حشمت إن "المحاشي" بكل أنواعها، خاصة محشي ورق العنب، هى الأكلات المفضلة بالنسبة له على مائدة الإفطار، أما عن السحور فالطبق الأساسي الفول والزبادى والجبن.