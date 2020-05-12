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بين الناس

أهالى شارع مصطفى النحاس يشكون من الزحام أمام البنوك

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل عادل ممدوح شكواه لصدي البلد متضررا من الزحام أمام أفرع البنوك .

وقال ممدوح تتسبب أفرع البنوك في شارع مصطفي النحاس في الزحام الشديد بالمنطقة بسبب الاعداد الكبيرة المترددة علي أفرع البنوك وشركات المحمول مما يمكن ان يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا .

وطالب المسؤولين بالبنوك بسرعة حل هذه المشكلة لعدم انتشار فيروس كورونا بسبب الزحام الشديد .

ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة لتوصيل شكواه القراء الي المسؤولين والعمل علي حلها للتواصل الاتصال علي الخط الساخن 5731 و01025555056 أو علي رقم  الواتس  01006735360.
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