أهالى شارع مصطفى النحاس يشكون من الزحام أمام البنوك

أرسل عادل ممدوح شكواه لصدي البلد متضررا من الزحام أمام أفرع البنوك .





وقال ممدوح تتسبب أفرع البنوك في شارع مصطفي النحاس في الزحام الشديد بالمنطقة بسبب الاعداد الكبيرة المترددة علي أفرع البنوك وشركات المحمول مما يمكن ان يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا .





وطالب المسؤولين بالبنوك بسرعة حل هذه المشكلة لعدم انتشار فيروس كورونا بسبب الزحام الشديد .





ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة لتوصيل شكواه القراء الي المسؤولين والعمل علي حلها للتواصل الاتصال علي الخط الساخن 5731 و01025555056 أو علي رقم الواتس 01006735360.