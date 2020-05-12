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محافظات

بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:16 ص
حملات لتطهير
حملات لتطهير
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إبراهيم الهوارى
نظمت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملات لإخلاء المحطة الوسيطة وتطهيرها أولا بأول في إطار رفع منظومة النظافة بعد التشغيل التجريبي لها.

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وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس الحي، في بيان، اليوم، الثلاثاء، إنه تم إخلاء المحطة الوسيطة وتطهيرها لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالعمل على توفير بيئه صحية والتخلص من التراكمات الموجودة، وذلك عقب تجهيز المحطة الوسيطة ودخولها الخدمة لاستيعاب أكبر كمية مخرجات اليومية من القمامة والمخلفات.

وأشار عبدالمنعم إلى أن المحطة الوسيطة لجمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة مقامة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

وذكر أن المحطة الجديدة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وتعد نموذجا متطورا يضم الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال انشائها بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس الحى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف طريق البطيء المؤدي إلى المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي، وذلك لخدمة سير العمل بها.
بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور
بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور
بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور
بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور
بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور
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