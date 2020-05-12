بعد التشغيل التجريبي.. حملات لتطهير المحطة الوسيطة للقمامة في شبرا الخيمة.. صور

نظمت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملات لإخلاء المحطة الوسيطة وتطهيرها أولا بأول في إطار رفع منظومة النظافة بعد التشغيل التجريبي لها.





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وأشار عبدالمنعم إلى أن المحطة الوسيطة لجمع وأشار عبدالمنعم إلى أن المحطة الوسيطة لجمع القمامة بحي شرق شبرا الخيمة مقامة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وستسهم في تطوير أعمال منظومة النظافة إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد فى رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.



وذكر أن المحطة الجديدة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وتعد نموذجا متطورا يضم الاشتراطات والسلامة البيئية من خلال انشائها بصورة مغلقة تمنع الانبعاثات والروائح الكريهة حفاظا على سلامة المواطنين.



وأوضح رئيس الحى أنه جار الانتهاء من أعمال رصف طريق البطيء المؤدي إلى المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوي، وذلك لخدمة سير العمل بها.

