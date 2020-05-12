مسلم بريطاني لصدى البلد: نصلي في بيوتنا وتعلمنا المنهج الوسطي من الأزهر

كشف اسرار حسين، أحد المسلمين في بريطانيا ، والذي يعمل إماما ومدرّسا في أحد المساجد هناك، عن كواليس شهر رمضان المبارك.





وقال اسرار حسين، لصدى البلد، إن شهر رمضان جاء ببركاته وفيوضاته و لكن في صورة مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا.





وأضاف، أن المسلمين كلهم يصومون ويصلون في بيوتهم بسبب هذا الوباء اللعين ومن ثم أغلقت المساجد دفعا لانتشار الكورونا، قائلا "فانا الحمدلله اصلي في البيت مع أمي وأخواتي".









وأشار إلى أن من عاداتنا في رمضان اننا نفطر في المساجد مع اخواننا و أصدقائنا لكن هذا لا يمكن الآن فنفطر و نصلي في بيوتنا ، منوها أننا في اشتياق للرجوع الى المساجد و إقامة الجماعات مع كل المسلمين.





وتعرض اسرار حسين، عن اهم مشكلات المسلمين في بريطانيا ، والتي تكمن في عدم وجود صوت لهم أو مجمع مركزي لهم في بريطانيا منوها أن هذا يؤدي إلى الافتراق بين المسلمين.





وتابع: بالنسبة لي انا الحمدلله ما زلت اعلم القرآن للأطفال وتدريس العلوم الإسلامية عبر الإنترنت ولولا هذا الفيروس لادّرس الناس في المسجد فانتقلنا الى الإنترنت لهذه الفترة.





وذكر أن الإسلاموفوبيا ضد المسلمين موجودة في بعض الأماكن هنا ونحن في بريطانيا نواجهها بحسن الأخلاق و الحكمة خصوصا في رمضان فنحن نطعم الطعام للمساكين والفقراء والناس يعجبون من أخلاق المسلمين فهذا يعيننا على مكافحة الاسلاموفوبيا.





وأشار إلى أن المسلمين في الخارج يحتاجون الاتفاق بينهم والتعاون بعضهم للبعض.





وعن دور الأزهر معهم يقول اسرار حسين: نعم الحمد لله هناك تعاون بيننا و بين الأزهر لاننا خريجون من جامعة الكرم وهي فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وأيضا نستفيد من علماء الازهر الشريف لاننا جلسنا معهم و درسنا عندهم في المسجد الأزهر لحوالي سنة و تعلمنا أشياء كثيرة منهم خصوصا من منهجهم الوسطية وفتاواهم للقضايا المعاصرة.