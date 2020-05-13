شهر صيام وأفراح.. هكذا تستعد الأسر السيناوية لما بعد رمضان

من عادات وتقاليد أهل سيناء في شهر رمضان منع الزواج في الشهر الكريم، لذلك يكثر عقد القران بعد رمضان مباشرة، وكذلك حفلات الزفاف خاصة

أيام

عيد الفطر المبارك .