شهر صيام وأفراح.. هكذا تستعد الأسر السيناوية لما بعد رمضان

من عادات وتقاليد أهل سيناء في شهر رمضان منع الزواج في الشهر الكريم، لذلك يكثر عقد القران بعد رمضان مباشرة، وكذلك حفلات الزفاف خاصة أيام عيد الفطر المبارك .
ويقول حسن سلامة الباحث في التراث، في تصريح ل "صدى البلد" إنه لا تقام أي أفراح طوال شهر رمضان المبارك، ليتفرغ المواطنون إلى الصلاة والعبادات ،وكذلك انشغال الأسر باستثمار حسنات الشهر الكريم والعزومات المتعددة.
وقد اعتادت الأسر والعائلات في شمال سيناء تنظيم حفلات الزفاف او الخطوبة الي مابعد انتهاء الصيام، حيث يتم البحث عن عروسه للابن المقبل على الزواج خلال شهر رمضان الكريم حتى يمكن التقدم لخطبتها أيام عيد الفطر.
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وأكد سلامة أن حفلات الزفاف وعقد القران تتم عادة بعد انتهاء الصيام حيث تقام الأفراح ويستقبل أهل العريس المعازيم ، وتقام ليله الحنة للعريس، وليلة أخرى للعروس قبل موعد الزفاف بيومين فقط.
أوضح سلامة أن حنة العروس تقام في الأندية وصالات الأفراح والتي تكون مغلقة على السيدات فقط، ويمنع فيها التصوير نظرا لقيام العروس بارتداء أكثر من فستان كما تقام حنة العريس أمام منزله لاستقبال المهنئين من الأقارب والأصدقاء والزملاء والجيران خاصة فر مدن المحافظة.
ويقول حسن سلامة الباحث في التراث، في تصريح ل "صدى البلد" إنه لا تقام أي أفراح طوال شهر رمضان المبارك، ليتفرغ المواطنون إلى الصلاة والعبادات ،وكذلك انشغال الأسر باستثمار حسنات الشهر الكريم والعزومات المتعددة.
وقد اعتادت الأسر والعائلات في شمال سيناء تنظيم حفلات الزفاف او الخطوبة الي مابعد انتهاء الصيام، حيث يتم البحث عن عروسه للابن المقبل على الزواج خلال شهر رمضان الكريم حتى يمكن التقدم لخطبتها أيام عيد الفطر.
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إجراءات مشددة بمنفذ العوجة التجاري في شمال سيناء لمواجهة كورونا
وأكد سلامة أن حفلات الزفاف وعقد القران تتم عادة بعد انتهاء الصيام حيث تقام الأفراح ويستقبل أهل العريس المعازيم ، وتقام ليله الحنة للعريس، وليلة أخرى للعروس قبل موعد الزفاف بيومين فقط.
أوضح سلامة أن حنة العروس تقام في الأندية وصالات الأفراح والتي تكون مغلقة على السيدات فقط، ويمنع فيها التصوير نظرا لقيام العروس بارتداء أكثر من فستان كما تقام حنة العريس أمام منزله لاستقبال المهنئين من الأقارب والأصدقاء والزملاء والجيران خاصة فر مدن المحافظة.
ويوم الصباحية تستعين أسرة العريس بطباخ متخصص لإعداد الأرز وطهي اللحوم مع تقديم الشوربة قبل موعد وضع الطعام على الموائد بربع ساعة، ويستقبل العريس المهنئين في شقته لعدة أيام قد تصل إلى شهر وأكثر.