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محافظات

ظهور أول حالة كورونا ضمن فريق إسعاف السويس

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 ص
ظهور اولى حالة ضمن
ظهور اولى حالة ضمن فريق اسعاف السويس مصاب بفيروس كورونا
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حسن غنيمة
أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، عن ظهور أول حالة ضمن العاملين بالمرفق مصابة بفيروس كورونا فى إطار الأعمال المبذولة لمواجهة الوباء المستجد. 

وأضاف إسعاف السويس، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحالة الأولى ضمن التحاليل التي ظهرت نتيجتها أمس  وعددهم ٢٢ حالة إيجابية بالمحافظة .

وعلى الفور تم رصد المخالطين للمصاب وإجراء التحليل والتأكد من سلبيتهم للفيروس وكذلك تعقيم نقطة الإسعاف التي يعمل بها طبقا لتعليمات وزارة الصحة مع التأكيد أن العمل داخل فرع الإسعاف بالسويس مستمر على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار مكافحة العدوى طبقا لتعليمات وزارة الصحة و هيئة الإسعاف المصرية.

وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالة لمستشفى العزل وجارى استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والكشف المبكر والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة و متابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالة عن طريق مديرية الصحة بالسويس وإدارتها المختصة.
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