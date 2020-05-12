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أخبار العالم

روسيا تسجل 10899 إصابة جديدة بـ كورونا في 83 منطقة خلال يوم واحد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:29 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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على صالح
أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، الثلاثاء، أن الدولة سجلت 10899 إصابة جديدة بـ COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية (11656 أمس)، ليبلغ العدد الإجمالي الآن 232243.

وذكر المركز في بيان اليوم: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 10899 إصابة بـ COVID-19 في 83 منطقة، ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 4704 (أو 43.1 في المائة) بنشاط، ولم تظهر على الأشخاص أعراض سريرية".


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 232243 (+4.9 في المائة) في 85 منطقة عبر روسيا.

من بين جميع الحالات الجديدة، تم تسجيل 5392 حالة في موسكو، و1063 في منطقة موسكو، و354 في منطقة نيجني نوفجورود (مقارنة بـ 6169 و1079 و291 على التوالي أمس).

وارتفع عدد القتلى بـ COVID-19 في البلاد بنسبة 107 (94 أمس) إلى 2116.

وتعافى ما يصل إلى 3711 مريض COVID-19 في روسيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية (5495 بالأمس)، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 43512.
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