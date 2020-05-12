سعادة الدنيا والآخرة.. على جمعة يكشف فضل الهدوء النفسي وعدم الغضب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن من التوجيهات التي ارشدنا اليها الله وروسوله هو الحفاظ على هدوئنا النفسي، لأن يريد الله لنا الأمن والأمان.





وتابع الدكتور على جمعة، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الهدوء النفسي واحد من سعادة الدار الدنيا التي أنعم الله علينا بها، مشيرًا الى ان سعادة الدار الدنيا تمتثل لأوامر الله وكلماته فتنال سعادة الآخرة.





وأضاف على جمعة، أن إذا حقق الفرد تلك السعادة فيكون الإنسان قد حصل سعادة الدارين دار الدنيا والآخرة، ومن كلام الرسول عن الهدوء النفسي فقال: "لا تغضب ولك الجنة"، فليس على الإنسان أن يمنع الغضب الذي هو احد الغرائز الانسانية وانما ينبغي عليه ألا يتجاوز بهذ الغضب للإضرار بمن حولنا.





وأشار مفتي الجمهورية الأسبق إلى أن واحدة من أكثر كلمات الله تأثيرًا في النفس البشرية وهي "الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين"، موضحًا أن رسول الله لم يغضب ابدًا على شيء من شئون الدنيا.





وأوضح أن كثيرا منا لا يهتم بصحته النفسية، لأننا نعتقد ان من يحتاج إلى معاونة طبية في مجال النفس انه مختل في عقله أو عنده مشكلة والامر ليس كذلك ابدًأ، فالإنسان يحتاج الى المساعدة والمعاونة دائمًأ.



