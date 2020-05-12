AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جاريث بيل يقترب من نيوكاسل براتب مغري

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:33 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
Advertisements
عبدالله هشام
أعلنت تقارير الصحف بدء عملية المفاوضات بين نادي نيوكاسل الانجليزي تحت إدارته الاستثمارية السعودية الجديدة لضم المهاجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني. 

وحسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية فإن الملاك الجدد لنادى نيوكاسيل يرغبون في بناء فريق الأحلام للمنافسة علي البطولات المحلية والقارية . 

ويعاني جاريث بيل خلال الفترة الماضية وذلك بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويبحث عن عروض خارجيه بعد فشل انتقاله للدورى الصيني مطلع الموسم الحالي . 

وأضافت الصحيفة الي ان النادي سيغري المهاجم الويلزي بعقد قيمته 20 مليون يورو بدلا من 17 مليون يورو التى يتلقاها حاليا مع ريال مدريد

واختتمت الصحيفة تقريرها مشرة إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لفريق توتنهام هو الأقرب لتولى منصب المدير الفني طلب ضم اللاعب الفترة المقبلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يقترب من ضم نجم ريال مدريد

5 نجوم خارج ريال مدريد الصيف المقبل بأمر من زيدان

مجزرة في ريال مدريد.. بيل ومارسيلو ومودريتش على قائمة المغادرين

تقارير: السعودية تتعاقد مع مدرب وصيف دوري أبطال أوروبا لقيادة نيوكاسل

نجم ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا

بوتشيتينو: أود تدريب توتنهام مرة أخرى قبل وفاتي

ترشيحاتنا

إيران تفتح جميع المساجد.. اليوم

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2020.. فيديو

ماريا الأسطورية 113 سنة.. أكبر معمرة في إسبانيا تهزم فيروس كورونا

كورونا تحول لفيروس ضعيف أقل خطرا.. عالم إيطالي يزف بشرى سارة

رياض محرز: محمد صلاح حرمني من الانتقال إلى ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام