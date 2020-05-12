جاريث بيل يقترب من نيوكاسل براتب مغري

أعلنت تقارير الصحف بدء عملية المفاوضات بين نادي نيوكاسل الانجليزي تحت إدارته الاستثمارية السعودية الجديدة لضم المهاجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.
وحسب صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية فإن الملاك الجدد لنادى نيوكاسيل يرغبون في بناء فريق الأحلام للمنافسة علي البطولات المحلية والقارية .
ويعاني جاريث بيل خلال الفترة الماضية وذلك بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويبحث عن عروض خارجيه بعد فشل انتقاله للدورى الصيني مطلع الموسم الحالي .
وأضافت الصحيفة الي ان النادي سيغري المهاجم الويلزي بعقد قيمته 20 مليون يورو بدلا من 17 مليون يورو التى يتلقاها حاليا مع ريال مدريد .
واختتمت الصحيفة تقريرها مشرة إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لفريق توتنهام هو الأقرب لتولى منصب المدير الفني طلب ضم اللاعب الفترة المقبلة .