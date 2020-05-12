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محافظات

صحة الغربية: خروج ٤٧ حالة من مستشفى العزل بعد تعافيهم من كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية اليوم عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 47 حالة وخروجهم من عزل المدينة الجامعية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته إلي وكيل وزارة الصحة بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار كورونا.

في المقابل أضاف  الدكتور توفيق المنشاوي مدير العزل أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى 57  مصابين.

وأشار إلى أنه في انتظار عينة أخري لتأكد سلبية نتائجهم  وخروجهم من  العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه باستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنازل السكنية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.
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