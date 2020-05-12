ملائكة الرحمة.. شاهد ممرضة تداعب الأطفال خلال فترة العزل بمستشفى بلطيم

عرض برنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دى أم سى " فيديو لممرضة تداعب فيه الأطفال لرفع روحهم المعنوية خلال فترة العزل بمستشفى بلطيم





وقالت الإعلامية هبه ماهر، مقدمة برنامج " 8 الصبح ": " اللى انتوا شايفيه دا مش ديزنى لاند .. ولكنها ممرضة تقوم برفع الروح المعنوية لدى الأطفال بمستشفى بلطيم وتمارس عملها على أكمل وجه "، مضيفة أن ممرضة العزل تستخدم الطرق البسيطة التى تداعب بها الأطفال لتخفيف الأمور عليهم.





وأشارت الإعلامية هبه ماهر، إلى أنه على الرم من الضغط النفسى والجسدى خلال هذه الفترة العصيبة إلا أنها تحاول جاهدة إخفاء الأام عن غيرها.





وتابعت أن هذه الممرضة قد تحتاج هى لمن يخفف عنها ضغوط العمل فى تلك الفترة فى ظل جائجة كورونا ولكنها تتفنن فى العطاء بالعمل على أكمل وجه.





وأكدت أنه تم تداول هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه إحدى الممرضات في مستشفى الحجر الصحي وأثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في مصر، لما أظهره من حسن التعامل مع الأطفال.









وقامت بتقديم الشكر للطاقم الطبي لجهودهم في محاولة نشر البهجة والسعادة على المرضى أثناء فترة عزلهم.