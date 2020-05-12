AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملائكة الرحمة.. شاهد ممرضة تداعب الأطفال خلال فترة العزل بمستشفى بلطيم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:37 ص
ممرضة تداعب الاطفال
ممرضة تداعب الاطفال لرفع روحهم المعنوية خلال فترة العزل بمست
Advertisements
ريهام فيكتور
عرض برنامج " 8 الصبح " المذاع على  فضائية " دى أم سى " فيديو لممرضة تداعب فيه الأطفال لرفع روحهم المعنوية خلال فترة العزل بمستشفى بلطيم .

وقالت الإعلامية هبه ماهر، مقدمة برنامج " 8 الصبح ": " اللى انتوا شايفيه دا مش ديزنى لاند .. ولكنها ممرضة تقوم برفع الروح المعنوية لدى الأطفال بمستشفى بلطيم وتمارس عملها على أكمل وجه "، مضيفة أن ممرضة العزل تستخدم الطرق البسيطة التى تداعب بها الأطفال لتخفيف الأمور عليهم.

وأشارت الإعلامية هبه ماهر، إلى أنه على الرم من الضغط النفسى والجسدى خلال هذه الفترة العصيبة إلا أنها تحاول جاهدة إخفاء الأام عن غيرها.

وتابعت أن هذه الممرضة قد تحتاج هى لمن يخفف عنها ضغوط العمل فى تلك الفترة فى ظل جائجة كورونا ولكنها تتفنن فى العطاء بالعمل على أكمل وجه.

وأكدت أنه تم تداول هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه إحدى الممرضات في مستشفى الحجر الصحي وأثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في مصر، لما أظهره من حسن التعامل مع الأطفال.


وقامت بتقديم الشكر للطاقم الطبي لجهودهم في محاولة نشر البهجة والسعادة على المرضى أثناء فترة عزلهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو مؤثر لممرض بعد إصابة زميلة بكورونا.. شاهد

لدعم الجيش الأبيض.. وصلة موسيقية وأغان وطنية أمام مستشفي العزل بأبو خليفة

بالأغاني.. ممرضة تخفف عن طفلتين داخل الحجر الصحي بـ مستشفى قها ..شاهد

وفاة ممرضة بجامعة طنطا بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

لمدة 6 أشهر.. مقترح برلماني لتوفير 36 مليار دولار لمواجهة كورونا

للصالح العام.. وزير الداخلية يطرد تركي الجنسية من مصر

طريقة سهلة وسريعة وموفرة لعمل الكمامة بالمنزل.. فيديو

17 ألف إرهابي.. خبير: تهديد حقيقي من تركيا لدول الجوار الليبي.. فيديو

مسافة السكة.. 23 رحلة طيران أجلت نحو 4500 مصري من العالقين بالكويت خلال أسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام