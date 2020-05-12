تراجع كبير في عدد إصابات كورونا في الكويت.. نقل 485 مسافرا مصريا إلى القاهرة اليوم.. اتهام أمريكي جديد: الصين أطلقت قراصنتها لسرقة اللقاح.. إصابات العالم تتجاوز 4.25 مليون شخص.. صحف الكويت اليوم

حالات التعافي من كورورنا في الكويت تتجاوز الـ 3 آلاف حالة

إيران تُحقق في إصابة بارجة حربية بـ «نيران صديقة»

الكويت تساند السعودية بخفض الإنتاج النفطي

بدء عودة المواطنين من السعودية عبر «النويصيب»

مسلحون يهاجمون مركزا طبيا لـ«أطباء بلا حدود» في كابول

خمسة قتلى إثر حريق في مستشفى بسان بطرسبورغ الروسية

الصين تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، قالت صحيفة "الأنباء" إن 1025 مقيمًا يغادرون الكويت اليوم على متن 6 رحلات إلى القاهرة والدوحة ودكا. ويغادر اليوم 485 مسافرا مصريا في اليوم الثامن من انطلاق الجسر الجوي لنقل مخالفي الإقامة عبر 32 رحلة جوية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، عبر 3 طائرات إلى القاهرة، رحلتان على متن طيران الجزيرة تحملان 290 راكبا، وأخرى على متن الخطوط الجوية الكويتية تحمل 195 راكبا.





وقد استنفرت الأجهزة العاملة في المطار لتسهيل إجراءات سفر المصريين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسفارة المصرية والإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك، لتذليل كل الصعاب وتسخير الإمكانات من خلال إجراءات الفحص الطبي قبل الدخول وختم الجوازات ووزن الأمتعة وتوزيع الأقنعة الواقية على جميع الركاب.





وأبرزت صحيفة "القبس" إعلان وزارة الصحة اليوم، الثلاثاء، شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.





وقد ذكرت صحيفة "الجريدة" أن وزارة الصحة سجلت أمس تراجعًا كبيرًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا، ببلوغ عدد الحالات الجديدة 598، مقابل 1065 أمس الأول، بتراجع نسبته 44%، وسجلت 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 65، وبلغ عدد الإصابات المسجلة 9286، تماثل منها للشفاء 2907، بينما تستكمل 6314 حالة علاجها في المستشفيات.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى اعلان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل أن الكويت ستخفض إنتاجها 80 ألف برميل يوميًا كخفض إضافي طوعي فوق التزامها بموجب اتفاق «أوبك+» الذي يبلغ 640 ألف برميل. ويأتي ذلك، بعد توجيه وزارة الطاقة السعودية لشركة أرامكو بتخفيض إضافي إنتاج المملكة مليون برميل يوميًا في يونيو.





وأفادت صحيفة "الراي" باستقبال منفذ «النويصيب» الحدودي أول العائدين من المملكة العربية السعودية، في بداية تفويج الراغبين بالعودة من المواطنين إلى أرض الوطن وفقا للخطة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية.









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عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة السودانية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1526. كما سُجلت 4 وفيات جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات في السودان إلى 74.





كما أوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة العمانية سجلت اليوم، الثلاثاء، 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3721.





وذكرت صحيفة "الراي" أن قطر ستسمح لمكاتب الصرافة بفتح أبوابها مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة اعتبارا من اليوم.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن الأوضاع الميدانية بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وعناصر "المجلس الانتقالي الجنوبي" بأبين قد انفجرت ودارت اشتباكات عنيفة وسط أنباء عن حشود متبادلة قرب زنجبار مركز المحافظة المحاذية للعاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، في حين حددت المملكة العربية السعودية مطلع يونيو المقبل لاستضافة مؤتمر دولي بهدف تقديم مساعدات لليمن.





وأفادت صحيفة الأنباء بإعلان الجيش الإيراني أمس أن 19 شخصا قتلوا على متن سفينة بحرية تعرضت لضربة صاروخية صديقة خلال تدريبات في خليج عمان.





وجاء في بيان على موقع الجيش: «بعد ظهر أمس الأول، وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة لسلاح البحرية في مياه جاسك وشاباهار، تعرضت سفينة الدعم الخفيفة كوناراك لحادث»، وأكد البيان أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 15 آخرين.









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دوليا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن عشرات الملايين من الأشخاص في فرنسا وإسبانيا تنشقوا هواء حرية التنقل مع رفع الكثير من القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي ظل هذا التناقض، أظهرت البيانات المجمعة حول العالم أن عدد الإصابات تجاوزت الـ 4 ملايين وربع المليون، بحسب بيانات منصة «وورلد ميتر»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، التي أشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.





وركزت صحيفة "الأنباء" على تصاعد حدة الاتهامات بين بكين وواشنطن، حيث تتحضر الولايات المتحدة على ما يبدو إلى إصدار اتهام جديد موثق.





إذ يستعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (الأف بي آي )، ووزارة الأمن الداخلي إلى إصدار تحذير رسمي بشأن محاولات قرصنة من قبل أكثر الهاكرز والجواسيس مهارة في الصين، لأبحاث أميركية تهدف لتطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا.





وأفادت صحيفة "القبس" بإعلان روسيا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم.





وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان مصدر بوزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين هاجموا مركزا طبيا لمنظمة أطباء بلا حدود في الجزء الغربي من العاصمة كابول. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كان هناك أي ضحايا.





وأضافت صحيفة "الراي" أن خمسة أشخاص قتلوا جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مستشفى في مدينة سان بطرسبورج، وبحسب وكالة أنباء تاس، فإن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.





وأوضحت صحيفة "الراي" أن بيانات من لجنة الصحة الوطنية في الصين كشفت اليوم أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 مايو انخفاضا من 17 في اليوم السابق.