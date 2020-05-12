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حوادث

العثور على مسن مقتولا ببدروم مسكنة بالزقازيق

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

استقبل مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق جثة مسن مقتولا عثر عليه داخل بدروم مسكنة بدائرة قسم ثان الزقازيق غارقا فى دمائه.


وتم إخطار مباحث قسم ثان الزقازيق برئاسة المقدم أشرف ضيف وإخطار النيابة العامة.

 

فيما اتهمت زوجه المجني عليه صيدليا بارتكاب الواقعة، لخلافات على توصيل الغاز لعقار مشترك بين والد المتهم والمجنى عليه، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار.

 

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مواطن داخل بدروم بدائرة قسم ثان الزقازيق.

 

وعلي الفور انتقل رجال مباحث القسم إلي مكان البلاغ، وتبين العثور علي جثة " سلامة م س"  بالمعاش، وبه إصابات بفروة الرأس، وبسؤال زوجته " ماجدة م  " 64 سنة، اتهمت " ش ال" 32 سنة صيدلي"، بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات علي توصيل الغاز للعقار الذى حدثت فيه واقعة القتل.

 

وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي الأحرار وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2669 إداري القسم لسنة 2020، وقررت نيابة قسم ثاني الزقايق، انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

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