سكرتير مساعد الفيوم يتابع قرى العزل بإبشواى ويطالب بتعاون الأهالي للوقاية من كورونا

تفقد المهندس أيمن محمد عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم ، يرافقه مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى، وقوة أمنية من مركز شرطة ابشواى بقيادة العميد محمد جلال مأمور مركز الشرطة، والرائد إسلام العصار نائب مأمور مركز الشرطة، بتطبيق القرارات الصادرة بشأن حظر التجوال وغلق المحلات ومتابعة ميدانية، بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. إسلامبتطبيق





وتابع السكرتير المساعد للمحافظة مناطق العزل، حيث أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قرارا بعزل جزء من منطقة الفاو التابعة للوحدة المحلية بأبوكساه وجزء من الوحدة المحلية بأبو شنب.





جاء ذلك كإجراء احترازي ووقائي بعد ثبوت وجود حالة ايجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد قادمين من خارج مركز ابشواى وتم إجراء تعقيم كامل للمناطق المذكورة والتأكد من استقرار الأوضاع، ويعتبر قرار العزل هو قرار احترازي ووقائي للحفاظ على الأهالي من انتشار الفيروس.





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وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بالتعاون والالتزام بالقرارات الصادرة بشأن حظر التجوال وغلق المحلات للمساعدة في التصدي لانتشار الفيروس.









ومصادرة البضائع والأدوات من المحلات المخالفة لقرار الحظر ، واستمرار أعمال منظومة النظافة خلال الوردية الثانية ( الفترة المسائية ) حيث تم رفع 150 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة والقري التابعة وذلك بحضور كل من وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري مسئول النوباتجية المسائية وشعبان عمر سكرتير عام المركز ومحمد موسي رئيس الوحدة المحلية بابوكساه وإدارة المتابعة وقسم الإشغالات وإدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة. وقام السكرتير المساعد متابعة القرارات الصادرة بشأن حظر التجوال وغلق المحلات بالمواعيد المحددة



