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رياضة

في عيد ميلاده الـ26.. محطات في مسيرة مصطفى فتحي نجم الزمالك

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:36 ص
مصطفي فتحى
مصطفي فتحى
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عبدالله هشام
يكمل مصطفى فتحي، صانع ألعاب نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 26 حيث ولد في الثاني عشر من شهر مايو عام 1994 بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية. 

نرصد هنا مسيرة نجم الزمالك مصطفى فتحي: 

بدأ مسيرته مع كرة القدم في نادي نبروه ثم انتقل الي بلقاس عام 2012-2013 

- انتقل مصطفي فتحي لنادي الزمالك موسم 2013-2014 

-خاض فتحي فترة احتراف قصيرة في نادي التعاون السعودي قبل ان يعود لبيته الزمالك 2018 .

-لعب فتحى 140 مباراة مع نادي الزمالك سجل 24 هدفا وصنع 13 اما مع التعاون السعودي فلعب 11 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين. 

- خلال الموسم الجاري لم يلعب فتحي الكثير من المباريات بسبب تعرضه لإصابة قوية الموسم الماضي على مستوى الركبة اثرت عليه ولعب 12 مباراة .

- توج مصطفي فتحي مع الزمالك ببطولة الدورى وأربع بطولات كأس مصر وبطولتي السوبر المصري وبطولة السوبر الأفريقي .
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